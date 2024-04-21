الرئاسة الأوكرانية تهاجم ماسك بعد تصريحاته عن المساعدات الأمريكية الجديدة لكييف

اعتبر ميخائيل بودولياك مستشار رئيس مكتب الرئاسة الأوكرانية تصريحات رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك حول افتقار واشنطن إلى استراتيجية للخروج من الأزمة الأوكرانية "خالية من المنطق".

وقال بودولياك على منصة "إكس": "عندما تتحدث إحدى شخصيات العالم المرموقة (إيلون ماسك) باستمرار عن "الافتقار إلى استراتيجية للخروج من النزاع الروسي الأوكراني"، يسبب ذلك الدهشة مرة أخرى من الافتقار إلى المنطق البسيط في العالم الحديث".

إقرأ المزيد

وأضاف أنه بالنسبة لكييف فإن الشرط الأساسي للمفاوضات مع موسكو يبقى انسحاب القوات الروسية من حدود أوكرانيا منذ عام 1991.

ورد ماسك على منشور على شبكة التواصل الاجتماعي X لرجل الأعمال ديفيد ساكس، الذي أعلن أن المساعدات المخصصة المذكورة التي يزعم بأنها "لإنقاذ أوكرانيا"، ستكفي فقط لتمويل نصف الهجوم المضاد الأوكراني في الصيف الماضي الذي تكلل بالفشل في النهاية.

وكتب ماسك في تعليقه: "أكثر ما يقلقني هو أنه لا توجد استراتيجية للخروج من هذا النزاع، بل فقط حرب أبدية يموت فيها الشباب في الخنادق بسبب القصف المدفعي أو من الأسلحة الرشاشة والقناصين وفي حقول الألغام".

ووافق مجلس النواب الأمريكي في جلسة أمس السبت، على مشروع قانون بشأن مساعدات إضافية لأوكرانيا بقيمة 61 مليار دولار تقريبا.

المصدر: تاس