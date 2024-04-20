ستولتنبرغ يشيد بقرار مجلس النواب الأمريكي حول المساعدات العسكرية لأوكرانيا

أشاد الأمين العام لحلف "الناتو" ينس ستولتنبرغ باعتماد مجلس النواب الأمريكي مشروع قانون لتخصيص مساعدات عسكرية لأوكرانيا بقيمة 61 مليار دولار.

وكتب ستولتنبرغ على منصة "إكس": "أرحب بموافقة مجلس النواب الأمريكي على حزمة مساعدات كبيرة جديدة لأوكرانيا".

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ووفقا له فإن سلطات كييف تستخدم الأسلحة التي يقدمها الناتو لتدمير القدرات القتالية الروسية. معتبرا أن هذا "يجعلنا جميعا أكثر أمانا في أوروبا وأمريكا الشمالية".

ووافق مجلس النواب الأمريكي في جلسة أمس السبت، على مشروع قانون بشأن مساعدات إضافية لأوكرانيا بقيمة 61 مليار دولار تقريبا.

وردا على ذلك، أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن تخصيص المساعدات العسكرية الأمريكية لأوكرانيا وإسرائيل وتايوان سيؤدي إلى تفاقم الأزمة العالمية. مشيرة إلى أن "المساعدات العسكرية لنظام كييف هي رعاية مباشرة للأنشطة الإرهابية".

كما اعتبرت النائبة الأمريكية مارغوري تايلور غرين أن مواصلة تقديم الدعم المالي الأمريكي لنظام كييف، سيؤدي للقضاء على جيل كامل من الأوكرانيين، وترك شعب من الأرامل والأيتام.

المصدر: RT