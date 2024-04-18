الشرطة الإسرائيلية تعتقل محاضرة في الجامعة العبرية بتهمة التحريض على العنف

اعتلقت الشرطة الإسرائيلية يوم الخميس المحاضرة في الجامعة العبرية بالقدس البروفيسورة نادرة شلهوب كيفوركيان، بتهمة التحريض على العنف.

وقالت صحيفة "معاريف" العبرية إنه تم اقتياد البروفيسورة نادرة شلهوب كيبوركيان إلى مركز شرطة هرئيل بشبهة التحريض.

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وأصدر "التجمّع الطلابي الديمقراطي" بيانا مساء الخميس استنكر فيه اعتقال الشرطة الإسرائيلية للبروفيسورة نادرة شلهوب كيفوركيان معتبرا هذا الاعتقال تصرفا "ميلشياويا وجزءا من العقلية الانتقامية والدموية التي تنتهجها القيادة السياسية في إسرائيل تجاه كل صوت يعارض الحرب ويطرح موقفا أخلاقيا وإنسانيا ضد الجرائم المرتكبة بحق الفلسطينيين في قطاع غزة".

وذكر أن اعتقال البروفيسورة نادرة يؤكد "زيف ديمقراطية إسرائيل التي تغنت بها عبر السنين، وكونها دولة فصل عنصري تلاحق كل ما هو عربي وفلسطيني على مواقفه التي تعتبر في أساس الحريات الأساسية في أي مكان طبيعي في العالم، وتستشرس في ملاحقة الأكاديميين والطلاب الفلسطينيين في الجامعات لما يحمله هؤلاء من قيم أخلاقية ووطنية ويعبرون عن رأيهم الوطني والأخلاقي والإنساني تجاه شعبهم وقضيتهم".

وفي شهر مارس، قالت القناة "13" إن الجامعة العبرية في القدس علقت يوم الثلاثاء عمل المحاضرة البروفيسورة نادرة شلهوب كيفوركيان، بسبب تصريحات علنية ضد إسرائيل.

ووفق القناة "13" العبرية، قالت نادرة شلهوب كيفوركيان في بودكاست "يجب إبادة الصهيونية.. إسرائيل ترتكب إبادة جماعية".

كما نفت البروفيسورة أعمال الاغتصاب التي ارتكبتها حماس يوم 7 أكتوبر، قائلة إن "إسرائيل تكذب دائما"، حسبما نقلته القناة "13".

المصدر: وسائل إعلام عبرية