مكتب نتنياهو: "حماس" رفضت الهدنة والسنوار يستغل التوتر مع إيران

أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو رفض "حماس" المقترح الخاص بالهدنة في غزة والإفراج عن الرهائن.

وجاء في بيان مكتب نتنياهو: "بعد مرور أكثر من أسبوع على اللقاء في القاهرة، ردت حماس سلبا على الخطوط العريضة التي قدمها لها الوسطاء".

وأضاف أن "رفض الاقتراح المقدم من الوسطاء الثلاثة، والذي تضمن مساحة كبيرة جدا من المرونة من جانب إسرائيل، يثبت أن السنوار لا يريد صفقة إنسانية وعودة المختطفين ويستمر في استغلال التوتر مع إيران".

ومؤخرا، قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن سياسة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في غزة "خاطئة" وحث تل أبيب على وقف إطلاق النار.

واعتبر البيت الأبيض أن موقف "حماس" "أقل من مشجع" حتى الآن.

المصدر: i24news