تصريح جديد من البيت الأبيض عن موقف حماس من الصفقة المطروحة للتهدئة مع إسرائيل

اعتبر البيت الأبيض أن الموقف الصادر من "حماس" بالنسبة الى اقتراح يشمل تهدئة في غزة وتبادلا لإطلاق الرهائن والمعتقلين، "أقل من مشجع" حتى الآن.

وقال مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك ساليفان يوم الثلاثاء: "لقد رأينا البيانات العلنية الصادرة من حماس، ويمكن القول إنها أقل من مشجعة".

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وأشار ساليفان إلى أنه أجرى صباح اليوم محادثات مع رئيس الوزراء القطري محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني والذي أشار بدوره إلى عدم "تلقيه ردا بعد من حماس".

وأضاف ساليفان: "شجعته على محاولة الاستحصال على رد من جانبهم في أسرع وقت ممكن، وعندما نحصل على مزيد من المعلومات بهذا الصدد سنبلغكم بها على الفور".

وشدد على أن "الوقت قد حان لإبرام (اتفاق) وقف إطلاق النار هذا"، قائلا: "نحن جاهزون.. أعتقد أن إسرائيل جاهزة، وأعتقد أن حماس يجب أن تكون بدورها جاهزة لذلك".

ويوم أمس أفاد مصدر مطلع في حركة "حماس" بأن الحركة تدرس مقترح هدنة يتكون من ثلاث مراحل تستمر6 أسابيع.

واجتمع ممثلون للحكومة الإسرائيلية وحماس الأحد في القاهرة لإجراء مفاوضات غير مباشرة عبر وسطاء من مصر والولايات المتحدة وقطر الذين قدموا لهم هذه الخطة.

وينص الاقتراح الجديد في المرحلة الأولى على إطلاق سراح 42 رهينة إسرائيلية (بينهم عسكريون وأطفال ومسنات) مقابل 800 إلى 900 فلسطيني محتجزين في السجون الإسرائيلية، وفي المرحلة الثانية، سيطلق سراح جميع الرهائن الآخرين، وتنص المرحلة الثالثة والأخيرة على الانسحاب الكامل للجيش الإسرائيلي من قطاع غزة ورفع الحصار الذي فرضته إسرائيل منذ عام 2007.

المصدر: "أ ف ب"+RT