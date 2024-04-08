مصدر في حماس يعلن أن الحركة تدرس اقتراحاً للهدنة يستمر 6 أسابيع

أفاد مصدر مطلع في حركة "حماس" اليوم الاثنين أن الحركة تدرس مقترح هدنة يتكون من ثلاث مراحل تستمر6 أسابيع.

إقرأ المزيد

وأشار المصدر ذاته في حديث لوكالة "فرانس برس" إلى أن المرحة الأولى من الهدنة المقترحة تشمل الإفراج عدد من الأسرى الإسرائيليين بينهم نساء وأطفال مقابل إطلاق سراح ما يصل الى 900 أسير فلسطيني.

واجتمع ممثلون للحكومة الإسرائيلية وحماس الأحد في القاهرة لإجراء مفاوضات غير مباشرة عبر وسطاء من مصر والولايات المتحدة وقطر الذين قدموا لهم هذه الخطة.

وينص الاقتراح الجديد في مرحلة أولى على إطلاق سراح 42 رهينة إسرائيلية (بينهم عسكريون وأطفال ومسنّات) مقابل 800 إلى 900 فلسطيني محتجزين في السجون الإسرائيلية، من بينهم نحو مئة يمضون أحكاماً طويلة بما في ذلك عقوبة السجن مدى الحياة، على ما أوضح المصدر المقرب من المفاوضات طالبا عدم كشف اسمه.

ولفت المسؤول الحمساوي إلى أن المرحلة الأولى من الاقتراح تلحظ أيضاً عودة النازحين المدنيين الفلسطينيين الى شمال قطاع غزة مع السماح بدخول ما بين 400 و500 شاحنة مساعدات يومياً.

وفي مرحلة ثانية، سيطلق سراح جميع الرهائن الآخرين. وتقدر إسرائيل أن هناك حاليا 129 رهينة ما زالوا محتجزين في قطاع غزة، منهم 34 لقوا حتفهم. وفي المقابل، يطلق سراح عدد غير محدد من السجناء الفلسطينيين.

وتنص المرحلة الثالثة والأخيرة على الانسحاب الكامل للجيش الإسرائيلي من قطاع غزة ورفع الحصار الذي فرضته إسرائيل منذ عام 2007.

المصدر: أ ف ب