"أ ف ب": إسرائيل تستعد لعمليات عسكرية في رفح

أفادت وكالة الصحافة الفرنسية، الاثنين، بأن القادة الإسرائيليين يستعدون لعمليات عسكرية في مدينة رفح جنوب قطاع غزة، التي نزح إليها غالبية سكان القطاع بعد 6 أشهر من الحرب.

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وسحبت إسرائيل الأحد قواتها من مدينة خان يونس، غير أن وزير الدفاع يوآف غالانت قال إن القوات غادرت خان يونس "استعدادا لمواصلة مهامها في منطقة رفح".

وأفادت الوكالة بأن عشرات النازحين الفلسطينيين، عادوا سيرا على الأقدام أو بالسيارات أو على عربات تجرها الحمير، من رفح الأحد إلى خان يونس، مباشرة بعد الانسحاب الإسرائيلي الذي سبقته غارات على المدينتين.

وفي القاهرة، أحرزت المفاوضات الجارية بهدف التوصل إلى هدنة "تقدما ملحوظا" ومن المتوقع إجراء مزيد من المفاوضات في الأيام القادمة، على ما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية".

ونقلت القناة عن "مصدر مصري رفيع المستوى" لم تسمه أن "مصر تؤكد استمرار جهود الوصول لاتفاق هدنة في قطاع غزة، مع تقدم ملحوظ في التوافق حول العديد من النقاط الخلافية"، وبحسب المصدر نفسه فإن وفدي قطر وحماس غادرا القاهرة على أن يعودا إليها "خلال يومين للتوافق على بنود الاتّفاق النهائي، أما الوفدين الأمريكي والإسرائيلي سيغادران القاهرة خلال ساعات على أن تستمر المشاورات خلال الـ48 ساعة المقبلة".

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قال في خطاب أمام الحكومة بمناسبة مرور 6 أشهر على الحرب إن "إسرائيل مستعدة لاتفاق" مضيفا أنه "لن يكون هناك وقف لإطلاق النار بدون عودة الرهائن".

ويتعرض نتنياهو لضغوط متزايدة من الرئيس الأمريكي جو بايدن، لإنهاء الحرب وتحسين الوضع الإنساني، لا سيما بعد مقتل سبعة عاملين مع منظمة "وورلد سنترال كيتشن" (المطبخ المركزي العالمي) جراء قصف مسيرة إسرائيلية في الأول من أبريل.



يأتي ذلك، بينما أعلن الجيش الإسرائيلي إنهاء مرحلة من الاستعدادات لاحتمال شن عملية عسكرية على حدود لبنان.

المصدر: RT +AFP