الجيش الإسرائيلي يعلن تدمير 3 مواقع إطلاق صواريخ في خان يونس بالأيام الماضية  

أعلن الجيش الإسرائيلي الاثنين، أنه قصف قاذفات صواريخ تابعة لحماس كانت موضوعة داخل "منطقة إنسانية" غرب خان يونس، خلال الأيام الماضية.

إقرأ المزيد

ولفت في بيان إلى أنه "وبعد تحديد معلومات استخباراتية وعملياتية دقيقة، نفذت طائرات سلاح الجو الإسرائيلي عددا من الغارات خلال الأيام القليلة الماضية على ثلاثة مواقع إطلاق صواريخ تابعة لحماس داخل منطقة إنسانية في غرب خان يونس. وتم استخدام منصات الإطلاق لتنفيذ عمليات إطلاق باتجاه جنوب إسرائيل طوال الحرب".

ووفق البيان، فإنه "قبل الغارة، أكد الجيش الإسرائيلي إخلاء المدنيين وضرب منصات الإطلاق بدقة. ولم يصب أي مدني غير متورط في الغارات".

وقال الجيش الإسرائيلي في بيانه، إن "هذا الأمر يشكل مثالا آخر على استغلال حماس للمجمعات والمناطق الإنسانية لممارسة أنشطتها الإرهابية واستخدامها للسكان المدنيين كدروع بشرية".

وتابع البيان أنه "تم يوم أمس الأحد، رصد 3 عمليات إطلاق نار من منطقة خان يونس باتجاه البلدات القريبة من قطاع غزة في إسرائيل. وسقطت عمليات الإطلاق في مناطق مفتوحة. وفي أعقاب ذلك، قصفت طائرات سلاح الجو الإسرائيلي الموقع الذي تم إطلاق الصواريخ منه، بالإضافة إلى بنية تحتية إرهابية إضافية تقع بالقرب من موقع الإطلاق".

موقع الجيش الإسرائيلي

موقع الجيش الإسرائيلي

موقع الجيش الإسرائيلي

وكان الجيش الإسرائيلي سحب ليل الأحد معظم القوات المتبقية في قطاع غزة، في ما يبدو إعلانا رسميا لنهاية المناورة البرية في القطاع.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إنه "بعد ساعات من انسحاب الجيش الإسرائيلي، تم إطلاق خمسة صواريخ من منطقة خان يونس وتم تفعيل نظام القبة الحديدية واعتراض اثنين منها".

المصدر: RT