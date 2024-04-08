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مصدر مصري رفيع المستوى: تقدم ملحوظ في التوافق حول النقاط الخلافية بشأن الهدنة في غزة

أخبار العالم العربي

مصدر مصري رفيع المستوى: تقدم ملحوظ في التوافق حول النقاط الخلافية بشأن الهدنة في غزة
Globallookpress
غزة
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قال مصدر مصري رفيع المستوى إن جولة المفاوضات بشأن الهدنة في غزة بالقاهرة تشهد تقدما كبيرا في تقريب وجهات النظر.

وأضاف المصدر لقناة "القاهرة الإخبارية" أن هناك تقدما في المباحثات والتوافق على المحاور الأساسية بين كافة الأطراف.

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وذكر أن هناك تقدما ملحوظا في التوافق حول العديد من النقاط الخلافية، مشيرا إلى أن مصر تؤكد استمرار جهود الوصول لاتفاق هدنة في قطاع غزة.

وكشف المصدر عن مغادرة الوفدين الأمريكي والإسرائيلي خلال ساعات واستمرار المشاورات خلال الـ 48 ساعة المقبلة.

كما أكد على مغادرة وفدي قطر وحماس على أن تكون العودة للقاهرة خلال يومين للتوافق على بنود الاتفاق النهائي.

وفي وقت سابق، صرح رئيس الهيئة العامة المصرية للاستعلامات ضياء رشوان، بأن اتفاق التهدئة في قطاع غزة على وشك التوقيع، موضحا أنه قد يرى النور من القاهرة قريبا.

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وأكد رشوان في تصريحات تلفزيونية مساء الأحد أن "العوامل التي تدفعه للاعتقاد باقتراب عقد اتفاق التهدئة، أبرزها ما يحدث في الداخل الإسرائيلي من مظاهرات ضد الحكم، والضغوط الممارسة من المجتمع الدولي على إسرائيل".

ولفت إلى أن "وجود مستشار رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو ضمن الوفد المفاوض في القاهرة، ولقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي مع رئيس المخابرات المركزية الأمريكية ويليام بيرنز، يعكس مؤشرات إيجابية".

وأرجع اعتباره بتوقيع اتفاق التهدئة قريبا إلى "الانسحابات الإسرائيلية من قطاع غزة، إضافة إلى الإدانات الدولية للقتل المتعمد لعمال الإغاثة العاملين في المطبخ المركزي العالمي".

جدير بالذكر أن المفاوضات حول غزة استؤنفت يوم الأحد بالعاصمة المصرية القاهرة.

المصدر: وسائل إعلام

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