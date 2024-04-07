إذاعة الجيش الإسرائيلي: لأول مرة منذ بداية المناورة.. كل القوات تغادر قطاع غزة

أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي اليوم الأحد بأن كامل الفرقة 98 غادرت خان يونس الليلة الماضية بعد انتهاء عملياتها هناك، عقب 4 أشهر من القتال.

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وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إنه "لأول مرة منذ بداية المناورة البرية في غزة، غادرت كافة القوات الإسرائيلية قطاع غزة الليلة، حيث خرجت الفرقة 98 بألويتها الثلاثة من خان يونس بعد انتهاء العملية هناك بعد قتال دام أربعة أشهر".

وبذلك لم يتبق سوى "لواء ناحال" الذي يفصل جنوب غزة عن شماله.

לראשונה מתחילת התמרון: כלל הכוחות המתמרנים יצאו הלילה מרצועת עזה - כל אוגדה 98 יצאה הלילה מחאן יונס לאחר שפעולותם שם מוצתה כעבור 4 חודשי לחימה@Doron_Kadoshpic.twitter.com/l7dzl7HOq3 — גלצ (@GLZRadio) April 7, 2024

بدورها، نقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية عن الجيش الإسرائيلي تأكيده أن يستعد لمواصلة العمليات ضد كتائب "حماس" التي لم يتعامل معها في دير البلح ورفح.

وأكد الجيش الإسرائيلي وفق الصحيفة، أنه لا صلة بين الضغوط الأمريكية التي تمارس على إسرائيل والانسحاب من خان يونس.

وقالت هيئة البث الإسرائيلي بدورها، إن سحب القوات جاء بسبب استنفاد العملية في خان يونس وليس بسبب الضغوط الأمريكية. ومع ذلك، من الآن فصاعدا، يستطيع سكان غزة في جنوب قطاع غزة التحرك بحرية والعودة إلى منازلهم من رفح إلى خان يونس إلى معسكرات المركز وفي أي مكان جنوب المحور الإنساني شمال قطاع غزة".

ويصادف اليوم مرور نصف عام على اندلاع الحرب في قطاع غزة.

وأفاد الجيش الإسرائيلي في تحديث لبياناته، بمقتل 604 جنود في صفوفه، بين ضباط وعناصر، منذ السابع من أكتوبر، مشيرا في المقابل إلى أنه تمكن من تصفية 12 ألف عنصر ممن وصفهم بالمخربين.

المصدر: إذاعة الجيش الإسرائيلي