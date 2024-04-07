بعد نصف عام من الحرب.. الجيش الإسرائيلي يعلن تصفية 12 ألف مقاتل في غزة

أصدر الجيش الإسرائيلي اليوم الأحد تحديثات جديدة على معلوماته المنشورة عن الحرب الدائرة في قطاع غزة منذ 6 أشهر، مشيرا إلى أنه قتل 12 ألفا ممن وصفهم بالمخربين، ودمر أكثر من 3600 هدف.

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وفي أحدث بياناته التي تزامنت مع مرور نصف عام على اندلاع الحرب في غزة، أكد الجيش الإسرائيلي:

-اغتيال أكثر من 12 ألفا ممن وصفهم بالمخربين

-قصف أكثر من 32 ألف هدف من الجو

-تدمير أكثر من 3600 هدف

-تدمير 4250 بنية عسكرية تحتية

- 9100 صاروخ اخترقت إسرائيل من بينها 3100 صاروخ من لبنان و35 صاروخا من سوريا

-مقتل 604 جنود منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر

بينهم 260 منذ بداية العملية البرية

-3193 جنديا جريحا منذ بداية الحرب بينهم 497 جروحهم خطيرة

- تجنيد حوالي 300 ألف جندي احتياط، حوالي 17% منهم من النساء.

المصدر: RT