مصدر مصري رفيع المستوى يكشف تفاصيل عن صفقة مقترحة لهدنة فورية بين حماس وإسرائيل

أكد مصدر مصري رفيع المستوى، أن الهدنة المقترحة بشأن قطاع غزة تشمل صفقة تبادل المحتجزين وآليات عودة النازحين، موضحا أن اجتماعات التفاوض بين حماس وإسرائيل مستمرة.

وأكد المصدر "استمرار اجتماعات التفاوض بين حماس وإسرائيل برعاية مصرية وحضور قطري أمريكي، كما أن وفد حركة حماس يجري اجتماعات مع مسؤولي المخابرات العامة المصرية قبيل بدء المفاوضات الرباعية".

وأضاف توجد "هناك جهود مصرية مكثفة لتقريب وجهات النظر للوصول إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة".

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كما أوضح أن "هناك توافقا مصريا أمريكيا قطريا على ضرورة إيجاد صيغة للوصول لهدنة إنسانية بالقطاع بشكل فوري".

هذا وذكرت مصادر مصرية أن "القاهرة ستستضيف غدا اجتماعات لبحث سبل استعادة الهدوء بالقطاع"، كما أشارت إلى أن "ويليام بيرنز رئيس وكالة الاستخبارات الأمريكية، ووزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ووفدا إسرائيليا سيشاركون في مفاوضات القاهرة بشأن التهدئة فى غزة".

فيما أعلنت حماس في بيان يوم الأحد أن وفدا من الحركة وصل إلى القاهرة والتقى برئيس جهاز المخابرات المصرية اللواء عباس كامل.

المصدر: RT