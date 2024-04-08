رئيس الهيئة المصرية للاستعلامات: اتفاق التهدئة في قطاع غزة قاب قوسين من التوقيع

قال رئيس الهيئة العامة المصرية للاستعلامات ضياء رشوان، إن اتفاق التهدئة في قطاع غزة على وشك التوقيع، موضحا أنه قد يرى النور من القاهرة قريبا.

وأكد رشوان في تصريحات تلفزيونية، مساء الأحد، أن "العوامل التي تدفعه للإيمان باقتراب عقد اتفاق التهدئة، أبرزها ما يحدث في الداخل الإسرائيلي من مظاهرات ضد الحكم، والضغوط الممارسة من المجتمع الدولي على إسرائيل".

ولفت إلى أن "وجود مستشار رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، ضمن الوفد المفاوض في القاهرة، ولقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي، مع رئيس المخابرات المركزية الأمريكية ويليام بيرنز، يعكس مؤشرات إيجابية".

وأرجع اعتباره بتوقيع اتفاق التهدئة قريبا إلى "الانسحابات الإسرائيلية من قطاع غزة، إضافة إلى الإدانات الدولية للقتل المتعمد لعمال الإغاثة العاملين في المطبخ المركزي العالمي".

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كما كشف بأن الحديث يدور في المفاوضات حول زيادة عدد شاحنات المساعدات إلى 500، قائلا: "مصر رفعت العدد إلى 300 قبل انتهاء المفاوضات، تمهيدا للوصول إلى 500 بعد الاتفاق".

واستؤنفت يوم الأحد المفاوضات حول غزة بالعاصمة المصرية القاهرة.

هذا وأكد مصدر مصري رفيع المستوى، أن الهدنة المقترحة بشأن قطاع غزة تشمل صفقة تبادل المحتجزين وآليات عودة النازحين، موضحا أن اجتماعات التفاوض بين حماس وإسرائيل مستمرة.

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كما أكدت حركة "حماس" في بيانها يوم الأحد على "تمسكها بمطالبها الوطنية الطبيعية وحرصها على التوصل لاتفاق يحقق وقف العدوان بشكل كامل، وانسحاب القوات الإسرائيلية من قطاع غزة، وعودة النازحين بحرية إلى مناطقهم وأماكن سكناهم".

المصدر: RT + "القاهرة 24"