بايدن يصعد من لهجته ضد نتنياهو: سياسته بشأن غزة "خطأ"

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن سياسة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في غزة "خاطئة" وحض تل أبيب على الدعوة إلى وقف لإطلاق النار.

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وأفاد بايدن في مقابلة مع شبكة "يونيفيجين" الأمريكية الناطقة بالإسبانية عندما سئل عن طريقة تعامل نتانياهو مع الحرب: "أعتقد أن ما يفعله هو خطأ.. أنا لا أتفق مع مقاربته".

وكرر بايدن خلال المقابلة بأن مقتل سبعة عمال إغاثة الأسبوع الماضي بغارة إسرائيلية في غزة يعملون لصالح مؤسسة خيرية تتخذ من الولايات المتحدة مقرا الأسبوع الماضي كان "فظيعا".

وأضاف "لذلك ما أدعو إليه أنا هو أن يدعو الإسرائيليون فقط إلى وقف لإطلاق النار، والسماح خلال الأسابيع الستة أو الثمانية المقبلة بالوصول الكامل لجميع المواد الغذائية والأدوية التي تدخل البلاد".

وكثف بايدن أيضا من ضغوطه على إسرائيل للسماح بدخول المزيد من المساعدات إلى غزة، قائلا إنه تحدث مع السعودية والأردن ومصر وهي مستعدة لإدخال هذه الأغذية.

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وصرح الرئيس الأمريكي بأنه لا يوجد عذر في عدم توفير احتياجات هؤلاء الناس من الغذاء والدواء.

وتعد تعليقات بايدن من أقوى انتقاداته لنتنياهو حتى الآن وسط تزايد التوتر حيال حصيلة القتلى المرتفعة بين المدنيين بسبب الحرب الإسرائيلية على حماس والظروف الصعبة داخل غزة.

كما تمثل تصريحاته بشأن وقف إطلاق النار تحولا عن تصريحاته السابقة التي قال فيها إن العبء يقع على عاتق حماس للموافقة على هدنة واتفاق لإطلاق سراح الرهائن.

وأظهرت المقابلة أيضا التحول الكبير في سياسة بايدن تجاه إسرائيل منذ مقتل عمال الإغاثة من "المطبخ المركزي العالمي" في غزة.

المصدر: أ ف ب