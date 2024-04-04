أمريكا تطلب من إسرائيل نتيجة التحقيق في مقتل موظفي الإغاثة بأسرع وقت

طالبت الولايات المتحدة إسرائيل بنتيجة التحقيق في الهجوم الذي أسفر عن مقتل سبعة من موظفي الإغاثة بمنظمة "المطبخ المركزي العالمي" في قطاع غزة بأقرب وقت ممكن.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر، خلال مؤتمر صحفي إن من "المهم إجراء تحقيق شفاف وشامل بخصوص قصف إسرائيل لقافلة المطبخ المركزي في غزة"، مشيرا إلى أن "الولايات المتحدة تريد نتيجة التحقيق الإسرائيلي بشأن مقتل عمال منظمة المطبخ المركزي في أقرب وقت ممكن".

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وأضاف ميلر: "لا يهم حقا كيف ارتكبوا الخطأ.. في نهاية المطاف، يوجد سبعة قتلى من موظفي الإغاثة كانوا هناك لمحاولة إيصال المساعدات الإنسانية، لذا، أيا كان السبب الذي أدى إلى هذه المأساة، وأيا كان الخطأ الذي حدث داخل جيش الدفاع الإسرائيلي، فإنه غير مقبول، وهم بحاجة إلى فعل ما هو أفضل".

وأكد مؤسس منظمة "المطبخ المركزي العالمي" خوسيه أندريس في وقت سابق من يوم الأربعاء، أن الهجوم الإسرائيلي استهدف عمال الإغاثة "بشكل منهجي، سيارة إثر سيارة".

وفي حديثه في مقابلة مع وكالة "رويترز" قال أندريس إن مجموعة "المطبخ المركزي العالمي" الخيرية التي أسسها كانت على اتصال واضح بالجيش الإسرائيلي، الذي قال إنه كان يعرف تحركات عمال الإغاثة التابعين له.

وكانت المنظمة قد أكدت في وقت سابق "مقتل 7 من موظفيها في ضربة إسرائيلية على قطاع غزة، أثناء مغادرة فريقها مستودعا بدير البلح رغم التنسيق مع الجيش الإسرائيلي". ووفق المنظمة فإن القتلى هم من "أستراليا وبولندا والمملكة المتحدة ومواطنون مزدوجو الجنسية من الولايات المتحدة وكندا ومن فلسطين".

المصدر: "وكالات"