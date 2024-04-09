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مقترح أمريكي جديد لإسرائيل وحماس

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مقترح أمريكي جديد لإسرائيل وحماس
Globallookpress
مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية وليام بيرنز
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ذكر مصدر مطلع أن مدير الاستخبارات المركزية الأمريكية وليام بيرنز قدم اقتراحا يتضمن إفراج إسرائيل عن عدد أكبر من الأسرى الفلسطينيين مقابل إطلاق 40 من الرهائن الإسرائيليين.

وأشار المصدر لشبكة "سي إن إن" إلى أن هذا الاقتراح سيكون خلال مرحلة أولى من اتفاق مكون من 3 مراحل لوقف إطلاق النار، وتم تقديم الاقتراح الأمريكي الأخير في القاهرة خلال عطلة نهاية الأسبوع.

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وقبل هذه الجولة من المحادثات، ناقش المفاوضون إطلاق سراح حوالي 700 أسير فلسطيني، من بينهم عدد كبير من المحكوم عليهم بالسجن مدى الحياة.

وكان مسؤولون قطريون ومصريون وإسرائيليون، إلى جانب بيرنز، موجودين في القاهرة خلال عطلة نهاية الأسبوع لحضور المفاوضات.

وقال المصدر إن الولايات المتحدة ترغب في السماح للسكان الفلسطينيين في شمال غزة الذين فروا من الجنوب بالعودة إلى ديارهم في الشمال دون قيود.

وعن الخطوات التالية المحتملة، قال مصدر إن الجميع اتفقوا على دراسة الاقتراح الأمريكي الجديد، وسيتم إبلاغه إلى قيادة حماس في غزة التي تتخذ في نهاية المطاف القرارات نيابة عن الحركة.

المصدر: سي إن إن

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