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الخارجية الروسية تدعو المجتمع الدولي إلى بحث قصف أوكرانيا لمحطة زابوروجيه الكهروذرية

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الخارجية الروسية تدعو المجتمع الدولي إلى بحث قصف أوكرانيا لمحطة زابوروجيه الكهروذرية
Sputnik
محطة زابوروجيه الكهروذرية
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أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أنه يجب على المجتمع الدولي أن يبدأ ببحث قصف أوكرانيا لمحطة زابوروجيه الكهروذرية، ويطالبها بوقف الهجمات على المحطة.

وقالت زاخاروفا تعليقا على قصف كييف لمحطة زابوروجيه النووية: "هذه هي اللحظة التي يجب على المجتمع الدولي أن يبدأ فيها ببحث أشياء مهمة. وليس صيغة زيلينسكي الواهية، أو الأشياء التي تم اختراعها من أجل صرف الانتباه عن الموضوع الرئيسي".

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وأضافت: "هذه أجندة أمنية وبيئية في آن واحد، وهذه هي الصيغة الحقيقية، وليست الخيالية للسلام. لأنه إذا حدث أمر ما، فلن يتم الوصول إلى أي صيغة سلام ويجب أن يعمل المجتمع الدولي على ذلك، وليس روسيا فقط".

وأشارت إلى أن روسيا ترسل بشكل منهجي رسائل ومعلومات إلى دول أخرى حول كيفية قصف أوكرانيا لمحطة زابوروجيه.

وأكد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي أن محطة زابوروجيه الكهروذرية كانت قريبة من حادث نووي خلال هجوم القوات الأوكرانية بطائرات مسيرة في 7 أبريل. وأضاف أنه سيطرح هذه المسألة في مجلس الأمن الدولي.

وهاجمت القوات المسلحة الأوكرانية يوم أمس قبة وحدة الطاقة السادسة في محطة زابوروجية للطاقة النووية، كما تم استهداف أراضي المحطة قبل ذلك بمسيرات انتحارية أوكرانية.

المصدر: نوفوستي

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