قال مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا إن الرعاة الغربيين لنظام كييف يتحملون مسؤولية تصرفات أوكرانيا المتهورة، وعلى المجتمع الدولي إدانة هجمات محطة زابوروجيه.

وأوضح نيبينزيا: "يجب أن يتحمل الرعاة الغربيون لكييف، مسؤولية التصرفات المتهورة والهجمات على محطة زابوروجيه، بدلا من التستر على الجرائم وتزويد أوكرانيا بالأسلحة والذخيرة".

وأضاف: "إننا ندعو المجتمع الدولي إلى إدانة هذه الأعمال غير المسؤولة والخطيرة للغاية".

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وشدد نيبينزيا على أن "روسيا ستثير قضية الهجوم الأخير الذي شنه الجيش الأوكراني على محطة زابوروجيه للطاقة النووية في أحد اجتماعات مجلس الأمن الدولي المقبلة بشأن أوكرانيا".

وهاجمت القوات المسلحة الأوكرانية يوم أمس قبة وحدة الطاقة السادسة في محطة زابوروجية للطاقة النووية، كما تم استهداف أراضي المحطة قبل ذلك بمسيرات انتحارية أوكرانية.

هذا ودعت الخارجية الروسية الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى توثيق هجمات كييف على المحطة وتحديد مصدر الخطر بوضوح على هذه المنشأة، محذرة من أي محاولة للهجوم على المحطة.

المصدر: نوفوستي