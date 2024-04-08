روسيا تطالب غروسي برد علني وصادق على الهجمات الأوكرانية على محطة زابوروجيه الكهروذرية

أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن موسكو تتوقع من مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي رد فعل علنيا وصادقا على الهجمات الأوكرانية على محطة زابوروجيه الكهروذرية.

وقالت الخارجية الروسية في بيان على موقعها الإلكتروني أن موسكو وافقت على وجود ممثلي الوكالة الدولية للطاقة الذرية في محطة زابوروجيه مع توقع أن يؤدي ذلك إلى وقف الهجمات الأوكرانية على المحطة "أو على الأقل بشكل واضح نيابة عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية سيشيرون إلى نظام كييف باعتباره مصدر الهجمات".

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وأضافت: "نتوقع رد فعل علنيا وصادقا تماما من المدير العام للوكالة".

وأكدت أن كل من يساهم في التعتيم على دور فلاديمير زيلينسكي وحاشيته، وقيادة القوات الأوكرانية والقوات الأمنية الأوكرانية في الهجمات على محطة زابوروجيه، يعتبر شريكا معهم.

وتعرضت أراضي المحطة مؤخرا لهجوم بمسيرات انتحارية أوكرانية، حيث تم تسجيل سقوط مسيرة في منطقة غرفة الطعام، وتضررت شاحنة كانت تفرغ المواد الغذائية، فيما سقطت مسيرة أخرى في منطقة ميناء الشحن، حسبما ذكر بيان للمكتب الصحفي للمحطة.

كما هاجمت القوات الأوكرانية قبة وحدة الطاقة السادسة في محطة زابوروجيه، حيث تقصف القوات الأوكرانية محطة زابوروجيه بانتظام.

ودعت الخارجية الروسية الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى توثيق هجمات كييف على محطة زابوروجيه للطاقة النووية وتحديد مصدر الخطر بوضوح على هذه المنشأة، محذرة من أي محاولة للهجوم على المحطة.

المصدر: نوفوستي