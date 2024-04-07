زعمت مديرية الاستخبارات الرئيسية بوزارة الدفاع الأوكرانية أن كييف ليست متورطة في الهجمات الأخيرة على محطة زابوروجيه النووية.

وحاول ممثل الاستخبارات الأوكرانية، أندريه يوسوف، التنصل من تورط كييف في الهجمات على محطة زابوروجيه للطاقة النووية.

ونقلت صحيفة "أوكراينسكا برافدا" عن يوسوف قوله: "أوكرانيا ليست متورطة في أي استفزازات مسلحة على أراضي محطة زابوروجيه للطاقة النووية".

هذا وذكر المكتب الصحفي للمحطة أن القوات المسلحة الأوكرانية هاجمت يوم الأحد، قبة وحدة الطاقة السادسة في المحطة.

إقرأ المزيد

كما وصفت مؤسسة "روساتوم" الحكومية الروسية للطاقة الذرية سلسلة الهجمات بالمسيّرات الأوكرانية على المحطة بأنها غير مسبوقة.

هذا ودعت الخارجية الروسية الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى توثيق هجمات كييف على المحطة وتحديد مصدر الخطر بوضوح على هذه المنشأة، محذرة من أي محاولة للهجوم على المحطة.

المصدر: نوفوستي