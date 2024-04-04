غروسي: مخاطر حقيقية تهدد محطة زابوروجيه الذرية

حذر المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رفائيل غروسي من أن "مخاطر حقيقية" تهدد محطة زابوروجيه الذرية أكبر محطة نووية في أوروبا.

وقال غروسي في بيان له، تعليقا على توقف عمل الخط الاحتياطي للكهرباء في المحطة، يوم الخميس، إن "أكبر محطة ذرية في أوروبا بقيت بدون المصدر الرئيسي للكهرباء الذي تحتاج إليه لتبريد المفاعلات وتنفيذ الأمور المهمة الأخرى لضمان الأمن النووي".

وأضاف أن "أحداث هذا الصباح تشدد مرة أخرى على المخاطر الحقيقية التي تهدد هذه المنشأة الكبرى".

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وكان المكتب الصحفي للمحطة الذرية قد أعلن صباح الخميس أن أحد الخطين اللذين يزودان المحطة بالكهرباء توقف عن العمل، مضيفا أن الخبراء يعملون على كشف أسباب الحادث.

وأكد المكتب الصحفي أن مستوى الإشعاع في المحطة لا يزال طبيعيا.

وجدير بالذكر أن كافة مفاعلات محطة زابوروجيه الذرية الواقعة بالقرب من مناطق العمليات القتالية بين القوات الروسية والأوكرانية، تم وقفها في وقت سابق، ويقوم طاقمها بصيانة المعدات والرقابة على الأمن الإشعاعي.

المصدر: نوفوستي