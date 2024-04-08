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غروسي يحذر من وقوع حادث نووي جراء هجمات أوكرانيا على محطة زابوروجيه

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غروسي يحذر من وقوع حادث نووي جراء هجمات أوكرانيا على محطة زابوروجيه
Globallookpress Rosatom
المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي
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أعلن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي أن محطة زابوروجيه الكهروذرية كانت قريبة من حادث نووي خلال هجوم القوات الأوكرانية بطائرات مسيرة في 7 أبريل.

ونقلت وكالة بلومبيرغ عن غروسي قوله: "هدفنا هنا هو تجنب وقوع حادث نووي. ففي كل مرة تحدث مثل هذه المواقف نقترب من كارثة، وهذا ليس سيناريو مصطنعا أو وهميا".

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وأضاف المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية أنه سيطرح هذه المسألة في مجلس الأمن الدولي.

كما أشار إلى أنه بحث مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "الخطة متوسطة المدى وكذلك المستقبل وما يمكن أن يحدث" في المحطة.

وتعرضت أراضي المحطة مؤخرا لهجوم بمسيرات انتحارية أوكرانية، حيث تم تسجيل سقوط مسيرة في منطقة غرفة الطعام، وتضررت شاحنة كانت تفرغ المواد الغذائية، فيما سقطت مسيرة أخرى في منطقة ميناء الشحن، حسبما ذكر بيان للمكتب الصحفي للمحطة.

كما هاجمت القوات الأوكرانية قبة وحدة الطاقة السادسة في محطة زابوروجيه، حيث تقصف القوات الأوكرانية محطة زابوروجيه بانتظام. 

وكانت وزارة الخارجية الروسية قد أعلنت في وقت سابق من اليوم أن موسكو تتوقع من غروسي رد فعل علنيا وصادقا على الهجمات الأوكرانية على محطة زابوروجيه.

المصدر: نوفوستي

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