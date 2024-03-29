زاخاروفا تطلق وصفا "فريدا" على "صيغة سلام زيلينسكي"

صرحت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا بأن "صيغة السلام" التي طرحها فلاديمير زيلينسكي تقوم على غش وخداع المشاركين، مشبهة إياها "بالبوفيه المفتوح".

وأشارت زاخاروفا في معرض حديثها لقناة "روسيا-1" التلفزيونية، إلى أن المبادرة التي طرحها زيلينسكي والتي تسمى في أوكرانيا "صيغة السلام"، لا ينبغي أن تكون مثل "البوفيه المفتوح، حيث ينتقي الناس ما يعجبهم ويهملون ما لا يعجبهم".

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وأضافت: "اتفاقيات، مبادرات، بنود، وثائق، تُعرض في مجملها بالكامل، (هنا نرى) محاولة للغش مرة أخرى.. خداع آخر، لماذا يفعلون ذلك؟ من أجل جذب أكبر عدد ممكن من الدول التي ستجد لنفسها على الأقل شيئا يثير اهتمامها من بين قائمة البنود - على سبيل المثال المساعدات الإنسانية، أو مساعدة السكان المدنيين - وبالتالي يتم إيقاعها في هذا الفخ".

وفي وقت سابق، أكد متحدث الكرملين دميتري بيسكوف تعليقا على إعلان كييف عن "صيغة للسلام تشمل قائمة ببنود التفاوض"، رفض روسيا أي مفاوضات مشروطة لحل أزمة أوكرانيا.

تجدر الإشارة إلى أن موسكو كانت أكدت منذ بداية الأزمة الأوكرانية استعدادها للتفاوض من أجل التوصل لحل للأزمة، وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الأسبوع الماضي استعداد موسكو لإجراء مفاوضات جادة، ولكن على أساس الحقائق الجديدة التي نشأت على الأرض.

هذا وترفض كييف بدء مفاوضات وتسعى منذ بداية الأزمة بدعم غربي إلى الاستمرار في العمليات العسكرية.

وحذرت روسيا في أكثر من مناسبة من أن الاستمرار في ضخ الأسلحة إلى أوكرانيا ورفض التفاوض سيؤديان إلى إطالة أمد الصراع ومزيد من تدمير أوكرانيا.

المصدر: "تاس"+RT