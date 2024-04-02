فاينانشال تايمز: صندوق الناتو سيخفض حصة المساعدات الأمريكية لأوكرانيا من 60 مليار دولار إلى 16 مليار

أفادت صحيفة "فاينانشال تايمز" أن إنشاء صندوق الناتو الذي اقترحه الأمين العام للحلف ينس ستولتنبرغ سيخفض حصة المساعدات الأمريكية لأوكرانيا من 60 مليار دولار إلى 16 مليار دولار.

وتشير الصحيفة إلى "إن حصة الولايات المتحدة من هذا المبلغ والبالغ 100 مليار دولار ستكون أقل بكثير من حزمة المساعدات الثنائية والبالغة (60 مليار دولار)".

وتضيف "فاينانشال تايمز" أن المناقشات لاتزال جارية حول هيكل التمويل لهذا الصندوق، "لتحديد المساهمات في ميزانية الناتو. في هذه الحالة، سيتعين على الولايات المتحدة تقديم ما يزيد قليلا عن 16 مليار دولار".

وذكرت بلومبرج في وقت سابق أن إنشاء هذا الصندوق سيتم اقتراحه في قمة الناتو في الولايات المتحدة في يوليو في إطار المناقشات حول انضمام أوكرانيا إلى الناتو.

يذكر أن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي اقترح إنشاء صندوق الناتو بقيمة 100 مليار دولار لتقديم الدعم العسكري لأوكرانيا على مدى السنوات الخمس القادمة كجزء من حزمة سيوقعها قادة الحلف في اجتماعهم المقرر في في واشنطن في يوليو المقبل.

وقالت الوكالة إن ستولتنبرغ سيقترح كذلك خلال قمة الحلف المقبلة نقل إدارة مجموعة الاتصال لتقديم المساعدة العسكرية إلى كييف (صيغة رامشتاين) التي تقودها الولايات المتحدة إلى الناتو.

وتنسق مجموعة الاتصال لتقديم المساعدة العسكرية إلى كييف تزويد أوكرانيا بالأسلحة من حوالي 50 دولة بما في ذلك 32 دولة في الناتو.

ومن المتوقع أن يتم نقل قيادة هذه المجموعة إلى القائد الأعلى لقوات الحلف في أوروبا كريستوفر كافولي، وذلك بهدف حماية مجموعة الاتصال من أي تغييرات سياسية بعد الانتخابات الرئاسية الأمريكية في نوفمبر المقبل.

وطالب، توماس ماسي، عضو مجلس النواب الأمريكي عن الحزب الجمهوري، بمغادرة الولايات المتحدة حلف (الناتو).

وأكد رئيس الوفد الروسي إلى مباحثات فيينا حول الأمن والتسلح قسطنطين غافريلوف استعداد روسيا لأي سيناريو في مواجهة قوات "الناتو" التي قد يرسلها الحلف إلى أوكرانيا.

المصدر: تاس