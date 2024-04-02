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واشنطن: الولايات المتحدة لا تدعم استهداف كييف لمنشآت داخل روسيا

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واشنطن: الولايات المتحدة لا تدعم استهداف كييف لمنشآت داخل روسيا
Sputnik
وزارة الخارجية الأمريكية
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قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميللر إن الولايات المتحدة لا تدعم الهجمات الأوكرانية على أهداف في روسيا، بما في ذلك مصافي النفط الروسية.

وأضاف ميللر معلقا على هجمات كييف على مصافي النفط الروسية، اليوم الثلاثاء: "لقد كان موقفنا منذ بداية هذا الصراع دائما هو أننا لا نشجع أو ندعم الضربات الأوكرانية خارج أراضي أوكرانيا ... هذه هي سياستنا التي شرحناها للحكومة الأوكرانية".

وفي وقت سابق، اعترف رئيس جهاز الأمن الأوكراني، فاسيلي ماليوك، بأن جهاز المخابرات التابع له كان وراء الهجمات على مصافي النفط.

وخلال الأسابيع الماضية، نفذت طائرات بدون طيار أوكرانية عدة هجمات على البنية التحتية المدنية، لا سيما مصافي النفط في المناطق الروسية.

وذكرت وسائل الإعلام الأوكرانية نقلا عن مصادر أن أجهزة المخابرات الأوكرانية كانت وراء هذه الأعمال التخريبية.

المصدر: تاس

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