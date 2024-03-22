واشنطن تطالب كييف بوقف الهجمات على منشآت الطاقة الروسية خشية ارتفاع أسعار النفط

أفادت صحيفة فايننشال تايمز، نقلا عن مصادر مطلعة، بأن الولايات المتحدة طالبت أوكرانيا بوقف الهجمات على منشآت ومواقع البنية التحتية للطاقة في روسيا.

ووفقا لبعض المصادر، حذرت الولايات المتحدة نظام كييف من أن ضربات الطائرات بدون طيار على شركات قطاع الطاقة الروسية، يمكن أن تؤدي إلى زيادة في أسعار النفط في السوق العالمية.

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وتؤكد الصحيفة أن واشنطن، تخشى من أن تقوم روسيا بالرد بتوجيه ضربات جوابية لمواقع البنية التحتية للخصم، والتي تعتمد عليها الدول الغربية أيضا. وهي تشمل على سبيل المثال، خط أنابيب النفط التابع لائتلاف خطوط أنابيب بحر قزوين، والذي تستخدمه الشركات الغربية، بما في ذلك شركتا النفط الأمريكيتان إكسون موبيل وشيفرون.

ونقلت الصحيفة عن متحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض قوله: "نحن لا نشجع أو ندعم الهجمات على الأراضي الروسية".

وبحسب الصحيفة، تهدف الضربات الأوكرانية، إلى خفض تمويل الجهود العسكرية الروسية من خلال خفض عائدات مصادر الطاقة، وكذلك دفع الولايات المتحدة للموافقة على حزمة مساعدات عسكرية جديدة.

ويشار إلى أن المسيرات الجوية الأوكرانية، نفذت في الأسابيع الأخيرة عدة هجمات على مواقع البنية التحتية المدنية في المناطق الروسية. وفي بعض الحالات، تم استهداف مؤسسات الوقود والطاقة، بما في ذلك مصافي النفط.

المصدر: تاس