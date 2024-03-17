الدفاعات الروسية صدّت هجوما واسعا بالمسيرات استهدف موسكو وعدة مقاطعات

صدت الدفاعات الجوية الروسية فجر اليوم هجوما واسعا بالمسيرات شنته قوات كييف استهدف موسكو وضواحيها، ومقاطعات جنوب غربي البلاد.

وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "خلال الليلة الماضية وصباح يوم 17 مارس تم إحباط محاولات نظام كييف لتنفيذ هجمات إرهابية باستخدام المسيرات على الأراضي الروسية".

وأضاف البيان: "دمرت أنظمة الدفاع الجوي 35 مسيرة. فوق مقاطعة موسكو (4 مسيرات) وبيلغورود (3) وكالوغا (2) وأوريول (1) وروستوف (1) وياروسلافل (4) وكورسك (3) وكراسنودار (17)".

وكتب عمدة موسكو سيرغي سوبيانين عبر "تليغرام": "أحبطت الدفاعات الجوية في منطقة دوموديدوفو اليوم هجوما بمسيرتين استهدفتا موسكو، فيما لم تسجل أضرار أو إصابات في موقع سقوط حطام إحدى المسيرتين".

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وأضاف: أحبطت الدفاعات الجوية في مدينة رامنسكي هجوما بمسيرة استهدفت موسكو وهجوما في نفس المنطقة بعد لحظات دون وقوع خسائر أو إصابات.

كما أكد سوبيانين إحباط هجوم بمسيرة في مدينة ستوبينو، وأضاف: "لم تقع أضرار أو إصابات نتيجة سقوط حطام المسيرة، وتعمل الطوارئ في مكان الحادث".

وأعلن حاكم مقاطعة كالوغا جنوب غرب موسكو فلاديسلاف شابشا أن الدفاعات الجوية أسقطت مسيرة على مشارف كالوغا، مؤكدا عدم وقوع أي إصابات ولا أضرار.

وفي مقاطعة ياروسلافل شمال شرق موسكو أعلن حاكم المقاطعة ميخائيل إيفرايف عن صد هجوم بـ4 مسيرات أوكرانية دون وقوع أضرار أو إصابات.

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كما أعلن حاكم مقاطعة بيلغورود الحدودية مع أوكرانيا فياتشيسلاف غلادكوف عن صد هجوم شنته 4 مسيرات على قرية أوكتيابرسكي، مشيرا إلى أن المسيرات أسقطت عبوات ناسفة وأوقعت أضرارا في خطوط الكهرباء والغاز.

وأعلن رئيس بلدية مدينة سلافيانسك الروسية رومان سينياغوفسكي أن حريقا اندلع جراء سقوط مسيرة في مصفاة نفط سلافيانسك "أون كوبان" بإقليم كراسنودار جنوب روسيا، ما أسفر عن إصابة شخص واحد.

وتستهدف القوات الأوكرانية بشكل شبه يومي المناطق الحدودية الروسية في مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج وروستوف والقرم بالمسيرات والصواريخ التي أبدت الدفاعات الروسية قدرة لم يتوقعها نظام كييف وأعوانه في الغرب على صدها، حيث يستحيل على أنظمة الدفاع الجوي اعتراض مثل هذه الأهداف.

المصدر: نوفوستي