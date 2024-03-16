الدفاعات الجوية الروسية تسقط 15 صاورخا ومسيرتين فوق بيلغورود

أعلنت وزارة الدفاع الروسية إحباط محاولة هجوم إرهابي لنظام كييف بالصواريخ والمسيرات على أهداف في الأراضي الروسية، وتدمير 15 صاروخا من راجمات "فامباير" ومسيرتين فوق مقاطعة بيلغورود.

وجاء في بيان لوزارة الدفاع الروسية أنه "قرابة الساعة 17:00 بتوقيت موسكو، أُحبطت محاولة من قبل نظام كييف لشن هجوم إرهابي على أهداف في أراضي روسيا الاتحادية باستخدام منظومة راجمة الصواريخ آر إم-70 فامباير. ودمرت أنظمة الدفاع الجوي 15 صاروخا فوق أراضي مقاطعة بيلغورود".

وسبق أن قالت الوزارة في بيان منفصل: "عند نحو الساعة 15:30 بتوقيت موسكو، أُحبطت محاولة من قبل نظام كييف لشن هجوم إرهابي باستخدام طائرتين مسيرتين ضد أهداف على أراضي روسيا الاتحادية. ودمرت أنظمة الدفاع الجوي طائرتين مسيرتين فوق أراضي مقاطعة بيلغورود".

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن حاكم مقاطعة بيلغورود الروسية، فيتشسلاف غلادكوف، مقتل شخصين وإصابة ثلاثة آخرين نتيجة قصف القوات الأوكرانية للمقاطعة.

وفي سياق متصل، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال اجتماعه مع الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الروسي أمس الجمعة، إن نظام النازيين الجدد في كييف خطط ويحاول تنفيذ عدد من الأعمال المسلحة خلال الانتخابات الرئاسية الروسية.

وأكد بوتين أن قوات كييف فشلت في محاولتها تنفيذ عمليات تخريبية، ولم تنجح في أي اتجاه، وهربت بعد أن تكبدت خسائر فادحة.

وتستهدف القوات الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج وروستوف وشبه جزيرة القرم، بالطائرات المسيرة والصواريخ.

وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية، والقصف المدفعي للمدنيين والمنشآت المدنية في روسيا، محاولةً صرف الانتباه عن فشل ما تسميه بـ "الهجوم المضاد"، والذي كانت أعلنته في يونيو العام الماضي.

المصدر: RT