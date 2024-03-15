بعد فشل قواته في اختراق مناطق حدودية.. زيلينسكي يهدد باستهداف مناطق روسية

أطلق الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، تهديدات باستهداف مناطق في روسيا، وذلك بعد إحباط الجيش الروسي محاولات قوات كييف تنفيذ عمليات تخريبية وتكبيدها خسائر فادحة.

وأطلق زيلينسكي تهديداته بعد فشل المحاولات التخريبية لاختراق أراضي منطقتي بيلغورود وكورسك الحدوديتين، وتكبدت قواته خسائر فادحة في الأرواح والمعدات قبل أن تلوذ بالفرار.

وهدد زيلينسكي بشن هجمات جديدة على الأراضي الروسية، بما في ذلك استخدام الطائرات المسيرة بعيدة المدى.

وكتب في قناته على "تيليغرام": "لقد حددنا الأماكن الأكثر ضعفا، تلك التي يمكن أن نسبب لها أكبر قدر من الضرر، وسنفعل ذلك".

بالإضافة إلى ذلك، قال زيلينسكي إنه ناقش مع القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية ألكسندر سيرسكي "المزيد من الإجراءات النشطة، وإنتاج واستخدام طائرات بدون طيار هجومية بعيدة المدى للخدمات اللوجستية الروسية".

وفي وقت سابق قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، تعليقا على أسباب الهجمات على مناطق روسية، إنها مرتبطة بشكل أو بآخر بمحاولات التشويش على الانتخابات الرئاسية الروسية وزعزعة استقرار الوضع.

وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال اجتماعه مع الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الروسي، اليوم الجمعة، إن نظام النازيين الجدد في كييف خطط ويحاول تنفيذ عدد من الأعمال المسلحة خلال الانتخابات الرئاسية الروسية.

وأكد بوتين أن قوات كييف فشلت في محاولاتها تنفيذ عمليات تخريبية، ولم تنجح في أي اتجاه، وهربت بعد أن تكبدت خسائر فادحة.

المصدر: نوفوستي