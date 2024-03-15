الدفاع الروسية تعلن تحييد آلاف العسكريين الأوكرانيين خلال أسبوع

أعلنت وزارة الدفاع الروسية تكبيد العدو أكثر من 6745 عسكريا أوكرانيا بين قتيل وجريح وإسقاط 915 مسيّرة وعشرات الصواريخ الغربية أطلقتها قوات كييف خلال أسبوع.

وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية اليومي عن سير العملية العسكرية في أوكرانيا:

منذ الـ9 وحتى الـ15 من مارس الجاري وجهت قواتنا 50 ضربة عالية الدقة للمطارات العسكرية الأوكرانية ومخازن المسيرات والزوراق المسيرة ومستودعات الوقود والأسلحة.

تم ضرب مواقع وتجمعات للمرتزقة الأجانب وقوات كييف.

على محور كوبيانسك في مقاطعة خاركوف شرق أوكرانيا حسنت قواتنا مواقعها وصدت 22 هجوما وقضت على 305 عسكريين ودمرت 3 دبابات والعديد من العربات المدرعة والمركبات.

من 12 وإلى 15 مارس أحبطت قواتنا محاولات للتسلل إلى أراضي مقاطعتي بيلغورود وكورسك حيث تم القضاء على أكثر من 550 عسكريا أوكرانيا وتدمير 16 دبابة و19 عربة مدرعة بينها 11 "برادلي" أمريكية وغيرها من الآليات.

على محور دونيتسك حررت قواتنا بلدة نيفيلسكويه وعززت مواقعها وصدت 4 هجمات وبلغت خسائر العدو أكثر من 1930 عسكريا و9 دبابات وعشرات المركبات والآليات وعربتي "ستريلا-10" للدفاع الجوي و8 مستودعات للذخيرة وغيرها.

على محور أفدييفكا في جمهورية دونيتسك تواصل قواتنا تقدمها كما تم صد 64 هجوما وتكبيد العدو أكثر من 2710 أفراد بين قتيل وجريح، وتدمير 3 دبابات بنها "أبرامز" أمريكية وعشرات الآليات والعربات والمدافع.

على محور جنوب دونيتسك حسنت قواتنا مواقعها على طول خط المواجهة وصدت 7 هجمات وبلغت خسائر العدو 980 عسكريا ودبابة ومعدات وأسلحة ومدافع غربية وعتادا وعربات مختلفة.

على محور خيرسون عززت قواتنا مواقعها وبلغت خسائر العدو 270 عسكريا وتم تدمير عتاد وأسلحة ومدافع له.

دمرت قواتنا منصة صواريخ HIMARS ومنصتي "باتريوت" أمريكية ومنصة "إس-300" للدفاع الجوي ومحطات للرادار.

أسقطت دفاعاتنا مقاتلة "ميغ-29" ومروحيتي "مي-8".

أسقطت دفاعاتنا صاروخ Tochka-U تكتيكيا و5 قنابل موجهة Hammer فرنسية، و86 صاروخ HIMARS وVampire، Grad.

إسقاط 915 مسيرة أوكرانية.

المصدر: وزارة الدفاع الروسية