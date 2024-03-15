الدفاع الروسية تعلن تطهير محيط بلدة كوزينكا الحدودية بالكامل من فلول قوة أوكرانية حاولت التسلل إليها

أعلنت وزارة الدفاع الروسية تطهير محيط بلدة كوزينكا الحدودية بمقاطعة بيلغورود غربي البلاد بالكامل والقضاء على أكثر من 50 عسكريا أوكرانيا، حاولوا التسلل في قوام قوة مؤللة إلى البلدة.

وجاء في بيان وزارة الدفاع: "حاولت القوات الأوكرانية أمس الخميس 14 اختراق الأراضي الروسية في منطقة كوزينكا بمقاطعة بيلغورود، لكنها واجت ردا عنيفا من القوات الروسية، حيث تكبد المهاجمون أكثر من 50 قتيلا، كما قضت صواريخ "تورنادو" على مجموعة معادية كانت تسعى لإجلاء الجرحى وجثث المهاجمين".

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ولفت البيان إلى أنه خلال الأيام الثلاثة الماضية صدت القوات الروسية بالتعاون مع حرس الحدود جميع محاولات المسلحين الأوكرانيين للتسلل إلى أراضي بيلغورود.

المصدر: RT