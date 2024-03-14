الطيران الروسي يقضي على 195 عسكريا أوكرانيا حاولوا التسلل إلى بلدة غربي روسيا

أعلنت الدفاع الروسية القضاء على 195 عسكريا أوكرانيا حاولوا اقتحام الأراضي الروسية في بلدة سبوداريوشينو بمقاطعة بيلغورد، وتدمير 5 دبابات و4 مدرعات و3 كاسحات ألغام استخدموها بالهجوم.

كما أحبطت الدفاعات الروسية اليوم الخميس هجمات متكررة شنتها قوات كييف بالمسيرات على مقاطعة بيلغورد، أسفرت عن مقتل شخصيين وإصابة 6 آخرين.

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وتحاول القوات الأوكرانية باستمرار اختراق الأراضي الروسية في مقاطعتي بيلغورود وكورسك الحدوديتين، في إطار الترويج لانتصارات وهمية تتكبد فيها مئات القتلى وعشرات الأسرى والأسلحة الغربية، وتترك الخبراء العسكريين في روسيا وخارجها يتساءلون عن جدوى مثل هذه الهجمات الانتحارية، ومحسومة النتيجة مسبقا.

المصدر: RT