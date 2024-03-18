ارتفاع أسعار النفط في ظل التوترات الجيوسياسية

ارتفعت أسعار النفط في تداولات اليوم الجمعة في ظل توقعات بانخفاض الإمداد، والتوترات الجيوسياسية في العالم

وبحلول الساعة 09:10 بتوقيت موسكو، صعدت العقود الآجلة للخام الأمريكي بنسبة 0.47% إلى 81.42 دولار للبرميل، فيما زادت العقود الآجلة للخام العالمي مزيج "برنت" بنسبة 0.38% إلى 85.66 دولار للبرميل.

وسجلت أسعار الذهب الأسود الأسبوع الماضي ارتفاعا نسبته 4% على الرغم من أن عقود الخام أغلقت تداولات يوم الجمعة الماضي على انخفاض طفيف.

المصدر: RT + بلومبرغ