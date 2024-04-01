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عضو في الكونغرس: على الولايات المتحدة مغادرة حلف شمال الأطلسي

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عضو في الكونغرس: على الولايات المتحدة مغادرة حلف شمال الأطلسي
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قال توماس ماسي، عضو مجلس النواب الأمريكي عن الحزب الجمهوري، إن من الضروري أن تغادر الولايات المتحدة حلف شمال الأطلسي (الناتو).

وكتب ماسي في حسابه على منصة "إكس": "إن هاواي ليست مشمولة بمعاهدة الناتو، ويرى بعض الخبراء أن هذا الأمر بحاجة إلى تغيير.. وأنا أقول: دعونا نزيل الولايات الـ 49 المتبقية (من الاتفاقية)".

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ويوم أمس، ذكرت شبكة "CNN"، نقلا عن المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، أن ولاية هاواي، التي تقع على أراضيها أكبر قاعدة لأسطول المحيط الهادئ الأمريكي "بيرل هاربور"، لا تخضع للمادة 5 من حلف شمال الأطلسي حول الدفاع المشترك.. وبالتالي، في حالة وقوع هجوم على الولاية لن يتم تفعيل هذه المادة".

ويعبر ممثلو الحزب الجمهوري الأمريكي بشكل متكرر عن التهديد بانسحاب بلادهم من الناتو، وسبق للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب أن أكد أنه إذا فاز في الانتخابات الأمريكية التي ستجري في نوفمبر، فإنه لن يعقد قمة حلف شمال الأطلسي المقررة في يونيو 2025 لمناقشة مستقبل الحلف.

وأكد ترامب أيضا أنه غير راض عن عمل الناتو وهدد بمغادرة الحلف "إذا لم يوافق شركاء واشنطن الأوروبيون على تحمل المزيد من المسؤولية المالية عن أمنهم".

هذا ونقلت صحيفة "التلغراف"، عن دبلوماسيين من دول "الناتو" أن على الدول الأوروبية الأعضاء في الحلف الاستعداد لسيناريو انسحاب الولايات المتحدة منه.

المصدر: "نوفوستي"+RT

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