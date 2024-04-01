باتروشيف: الناتو لا يتردد في استخدام التنظيمات الإرهابية لتحقيق مصالحه

قال سكرتير مجلس الأمن الروسي نيكولاي باتروشيف إن حلف شمال الأطلسي (الناتو) لا يتردد في استخدام المنظمات الإرهابية لخدمة مصالحه.

وأضاف باتروشيف في حوار مع صحيفة "أرغومينتي إي فاكتي" (حجج ووقائع)، أن "حلف شمال الأطلسي يتم استخدامه كأداة لواشنطن في إدارة الحروب الهجينة"، حيث ينفذ أعضاؤه بطاعة تعليمات تطبيق العقوبات الاقتصادية، و"تجميد" الموارد المالية، والقيام بأنشطة استخباراتية، وهجمات إلكترونية، بهدف تقويض وتشويش نظام إدارة الحكم في البلدان التي لا تتفق مع سياسات الأنجلوسكسونيين".

واعتبر سكرتير مجلس الأمن الروسي أن حلف شمال الأطلسي أصبح طرفا فعليا في الصراع الأوكراني.

وأوضح أن الدول الأوروبية هي الداعم الاقتصادي والسياسي للناتو، وتنفذ بخنوع جميع الخطط العسكرية للحلف.

كذلك قال باتروشيف إن "الناتو يشارك في تنظيم قصف الأراضي الروسية من قبل النازيين الجدد الأوكرانيين".

وأشار إلى أن "الدول الأوروبية في الحلف فقدت منذ فترة طويلة العديد من مقومات سيادتها، وهي ليست سوى الداعم الاقتصادي والسياسي للحلف".

وأوضح أنه في ظل هذه الظروف، يتم تنفيذ جميع خطط الناتو العسكرية بخنوع من قبل السلطات الأوروبية، التي باتت تخدم مطالب واشنطن على حساب الشعوب الأوروبية.

المصدر: نوفوستي