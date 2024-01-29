صرح سكرتير مجلس الأمن الروسي نيكولاي باتروشيف بأن الأنجلوساكسون لن يوقفوا الحرب بالوكالة ضد روسيا حتى بعد انتهاء "المرحلة الساخنة" من النزاع في أوكرانيا.

وقال باتروشيف في اجتماع عقد يوم الاثنين في جامعة سان بطرسبورغ التقنية البحرية: "أول أمس، 27 يناير، احتفلنا رسميا بالذكرى الثمانين للتحرير الكامل للينينغراد من الحصار الفاشي.. كان العدو يأتي مرارا بالنار والسيف إلى أرضنا. والآن تشن الولايات المتحدة الأمريكية وحلف شمال الأطلسي وأتباعهم، بمساعدة النظام النازي في كييف ومختلفة أنواع المرتزقة، حربا بالوكالة ضد شعبنا ودولتنا".

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وأضاف باتروشيف أن "العالم الأنجلوساكسوني لن يوقفها (هذه الحرب) حتى مع انتهاء "المرحلة الساخنة" من الصراع في أوكرانيا".

وفي وقت سابق أشار باتروشيف إلى أن الأنجلوساكسون قرروا بمساعدة أوكرانيا، خلق سابقة للتفتيت اللاحق للعرق الروسي بهدف القضاء عليه بالكامل.

المصدر: "نوفوستي"