الهند.. قرار قضائي جديد بحق أحد كبار زعماء المعارضة على خلفية فضيحة "المشروبات الكحولية"

مددت محكمة هندية اليوم الخميس، حبس أرفيند كيجريوال، أحد كبار زعماء المعارضة، لمدة 4 أيام أخرى بعد أن أثار اعتقاله إثر تهم تتعلق بالفساد الأسبوع الماضي احتجاجات.

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وفي التفاصيل، جرى إلقاء القبض على آرفيند كيجريوال، أكبر مسؤول منتخب في نيودلهي وأحد أهم السياسيين في البلاد خلال العقد الماضي، من قبل مديرية إنفاذ القانون الفيدرالية ( الوكالة الفيدرالية التي تحقق في الجرائم الاقتصادية) في 21 مارس.

من جهتها، اتهمت الوكالة حزب كيجريوال ووزرائه بقبول مليار روبية (12 مليون دولار) في شكل رشا من مقاولي المشروبات الكحولية منذ نحو عامين.

وفي حين نفى حزب "آم آدمي"، أو حزب "الرجل العادي"، هذه الاتهامات، لافتا إلى أن كيجريوال سيظل رئيس وزرائه، بينما يخوض الصراع القضائي في المحكمة.

واليوم الخميس في المحكمة، وصف كيجريوال اعتقاله بأنه "مؤامرة سياسية".

جدير بالذكر أن حزب كيجريوال السياسي جزء من تحالف واسع من أحزاب المعارضة يسمى "إنديا"، وهو المنافس الرئيسي لحزب "بهاراتيا جاناتا" الحاكم بزعامة رئيس الوزراء ناريندرا مودي في الانتخابات المقبلة.

ونظم المئات من أنصار كيجريوال احتجاجات منذ أن ألقي القبض علي، يوم الجمعة الماضي من قبل مديرية إنفاذ القانون.

واتهمت الوكالة كيجريوال بأنه "الزعيم والمتآمر الرئيسي" في قضية رشوة المشروبات الكحولية، فيما دحض كيجريوال هذه المزاعم واتهم المديرية بـ "التلاعب بوكالات التحقيق لدوافع سياسية".

المصدر: "أ ب"