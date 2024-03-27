ملاحظة أجسام طائرة غامضة بمنطقة محطة كودانكولام الكهروذرية في الهند

أفاد موقع DT Next الإقليمي الهندي، بأن أحد رجال الشرطة لاحظ مرات كثيرة جسما غامضا في منطقة محطة كودانكولام الكهروذرية التي بنتها روسيا في ولاية تشيناي بجنوب الهند.

وأضاف الموقع في مقالته: "قال سيد عبد القادر لمراسل DT Next إنه كان يلاحظ أجساما طائرة مجهولة الهوية في كودانكولام منذ عام 2020".

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وشدد شاهد العيان المذكور على أن قدرات هذه الأجسام المجهولة تفوق أية تكنولوجيات عرفها الإنسان. وقام عبد القادر بتصوير حادثتين بالكاميرا. وفي صورة نشرها الموقع، يظهر توهج ساطع على خلفية السماء في الليل.

وفي وقت سابق، قال السكرتير الصحفي للبنتاغون بات رايدر، إن المديرية الخاصة بوزارة الدفاع الأمريكية، لا تملك إثباتات تدل على وجود أجسام فضائية مجهولة أو دليل على حيازة أبناء الأرض لتقنيات تفوق التكنولوجيات الأرضية.

ووفقا له، اكتشف الجيش الأمريكي، أن معظم هذه الأجسام الفضائية المجهولة، هي في الواقع أشياء أو ظواهر عادية تم اعتبارها عن طريق الخطأ كائنات فضائية.

وتقوم روسيا ببناء محطة كودانكولام الكهروذرية بمفاعلات VVER-1000 في ولاية تاميل نادو بالهند.

وبدأت الوحدة رقم 1 بالمحطة بتوليد الكهرباء عام 2013، وفي صيف 2016 تم تسليمها أخيرا إلى العميل الهندي.

وتم ربط الوحدة رقم 2 من المحطة لأول مرة بشبكة الكهرباء الوطنية في الهند في أغسطس 2016، وفي نهاية مارس 2017، تم وضعها في مرحلة الضمان.

ويتم في الوقت الراهن، تشييد وحدات الطاقة رقم 3 ورقم 4 ورقم 5 ورقم 6.

المصدر: نوفوستي