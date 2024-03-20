الرئيس الروسي يجري محادثة هاتفية مع ملك البحرين

هنأ ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة خلال اتصال هاتفي اليوم الأربعاء، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على إعادة انتخابه متمنيا له نجاحا جديدا في الأنشطة الحكومية لصالح الشعب الروسي.

وقال الكرملين في بيان: "بمبادرة من الجانب البحريني، أجرى رئيس روسيا الاتحادية فلاديمير بوتين اتصالا هاتفيا مع ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة. وهنأ ملك البحرين فلاديمير بوتين على إعادة انتخابه رئيسا لروسيا الاتحادية، وتمنى له نجاحات جديدة في الأنشطة الحكومية لصالح الشعب الروسي".

وأضاف الكرملين: "خلال المحادثة التي جرت في أجواء ودية، أكد الزعيمان التزامهما المتبادل بمواصلة العمل معا لتعميق التعاون الروسي البحريني متبادل المنفعة في مختلف المجالات، من التجارة والاستثمار إلى حماية البيئة".

كما أكد بوتين وبن عيسى آل خلفية خلال المحادثة على مواصلة الاتصالات الشخصية بينهما.

وبدوره هنأ فلاديمير بوتين، الملك البحريني حمد بن عيسى آل خليفة وشعب البلاد بحلول شهر رمضان المبارك.

وحقق الرئيس بوتين فوزا ساحقا في الانتخابات الرئاسية التي جرت في الفترة من 15-17 مارس الجاري، بنسبة 87.28% بعد فرز كامل الأصوات.

وأعلنت رئيسة لجنة الانتخابات الروسية إيلّا بامفيلوفا أن التصويت في الانتخابات الرئاسية في روسيا سجل أعلى نسبة في تاريخ البلاد بلغت 77.44%، بتصويت أكثر من 87.1 مليون مواطن. وأكدت أن اللجنة ستعلن نتائج الانتخابات رسميا الخميس الموافق 21 مارس الجاري.

وأبرق العديد من زعماء الدول الصديقة لروسيا ودول الجوار بالتهنئة للرئيس فلاديمير بوتين بعد إشارة نتائج فرز الأصوات إلى فوزه في الانتخابات الرئاسية الروسية.

المصدر: RT