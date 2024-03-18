بامفيلوفا: نسبة التصويت في الانتخابات الرئاسية كانت الأعلى بتاريخ البلاد

أعلنت رئيسة لجنة الانتخابات الروسية إيلا بامفيلوفا أن التصويت في الانتخابات الرئاسية سجل أعلى نسبة في تاريخ البلاد بلغت 77.44%، بتصويت أكثر من 87.1 مليون مواطن.

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وأضافت بامفيلوفا في تصريح صحفي: "حتى الساعة 10 من صباح اليوم صوت 87.113.127 من المواطنين في الانتخابات الرئاسية. ويعد مستوى الإقبال هذا قياسيا وغير مسبوق، ولم يحدث من قبل حيث بلغت نسبة التصويت 77.44٪".

ولفتت إلى أن جميع مراكز الاقتراع أنجزت تقريبا مجمل عمليات فرز الأصوات بنسبة 99.74٪.

وأكدت بامفيلوفا أن لجنة الانتخابات المركزية ستعلن رسميا نتائج الانتخابات الخميس الموافق للـ21 من مارس الجاري.

وأشارت بامفيلوفا إلى أن أحد العوامل الرئيسية وراء ارتفاع نسبة الإقبال على التصويت هو ضغط الغرب وسياسته المناهضة لروسيا، حيث يرفض الشعب الروسي مثل هذه الضغوط والإملاءات الخارجية وأظهرت الانتخابات وحدة الشعب الروسي.

ولفتت إلى أن أكثر من 12 مليون هجوم سيبراني تعرضت له مراكز ومواقع اللجنة الانتخابية منذ بداية حملة الانتخابات الرئاسية.

المصدر: RT