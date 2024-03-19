سيناتور أمريكي لنظام كييف: قريبا ستحصلون على سلاح فعال لتدمير "الجسر اللعين"

أعرب السيناتور الأمريكي ليندسي غراهام المدرج على قوائم الإرهاب في روسيا خلال زيارته كييف عن أمله في أن تقدم الولايات المتحدة لأوكرانيا سلاحا فعالا "لتدمير جسر القرم اللعين".

وأشارت صحيفة "واشنطن بوست" إلى أن غراهام "يأمل أن تحصل أوكرانيا قريبا على منظومة ATACMS "أتاكمس" الصاروخية حتى تتمكن من ضرب الجسر اللعين الذي يربط شبه جزيرة القرم بروسيا".

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ونصح غراهام الأوكرانيين أيضا "بمواصلة الحرب ضد روسيا بغض النظر عما إذا كانت الولايات المتحدة ستستمر في دعمهم... بغض النظر عما نفعله، يجب أن تقاتلوا".

ودعا غراهام الحكومة الأوكرانية إلى تكثيف تجنيد المواطنين لمواصلة قتال روسيا.

وأشارت الصحيفة إلى أن الولايات المتحدة تحظر على كييف استخدام الأسلحة الأمريكية لشن هجمات على الأراضي الروسية.

وفي نوفمبر الماضي، أدرجت وكالة المراقبة المالية الروسية "روسفين مونيتورينغ" غراهام في "قائمة الإرهابيين والمتطرفين".

ويدعو غراهام باستمرار إلى إضافة روسيا إلى القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب كما اقترح خيارات مختلفة لتشديد العقوبات ضد روسيا.

المصدر: RT