سيناتور أمريكي يدعو كييف إلى تعبئة المواطنين الذين تقل أعمارهم عن 25 عاما

دعا السيناتور الجمهوري الأمريكي ليندسي غراهام خلال زيارته كييف يوم الاثنين، الحكومة الأوكرانية إلى تجنيد المواطنين الذين تقل أعمارهم عن 25 عاما إجباريا.

وذكرت صحيفة "واشنطن بوست" أن غراهام نصح الأوكرانيين أيضا "بخوض الحرب ضد روسيا الاتحادية بغض النظر عما إذا كانت الولايات المتحدة ستستمر في دعم كييف"، مشددا "بغض النظر عما نفعله، يجب أن تقاتلوا".

وأشار غراهام إلى أنه "يأمل أن تحصل أوكرانيا قريبا على منظومة ATACMS "أتاكمس" الصاروخية حتى تتمكن من هدم الجسر اللعين الذي يربط شبه جزيرة القرم بروسيا".

وفي الوقت نفسه، تشير الصحيفة إلى أن الولايات المتحدة تحظر على كييف استخدام الأسلحة الأمريكية المقدمة لشن هجمات على الأراضي الروسية.

ووصل السيناتور الأمريكي ليندسي غراهام يوم أمس الاثنين إلى العاصمة الأوكرانية كييف.

وفي نوفمبر الماضي، أدرجت وكالة المراقبة المالية الروسية "روسفين مونيتورينغ" السيناتور الأمريكي غراهام في "قائمة الإرهابيين والمتطرفين".

وكان السيناتور الجمهوري، المعروف بموقفه المناهض لروسيا باستمرار قد دعا إلى إضافة روسيا إلى القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب. كما اقترح خيارات مختلفة لتشديد العقوبات ضد روسيا.

واتهم غراهام خلال مقابلة على شبكة "سي بي سي" الأمريكية، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالوقوف وراء وفاة المعارض الروسي أليكسي نافالني.

وفي مايو 2023، نشر الجانب الأوكراني مقطع فيديو يظهر كيف قال غراهام، في اجتماع مع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، إن مقتل الروس خلال الصراع في أوكرانيا كان "أفضل استثمار" لواشنطن.

وقد وصف المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف هذه الكلمات بأنها "وصمة عار على جبين الولايات المتحدة".

المصدر: RT