روسيا تدرج السيناتور الأمريكي ليندسي غراهام في قائمة "الإرهاب والتطرف"

أدرجت وكالة المراقبة المالية الروسية "روسفين مونيتورينغ" السيناتور الأمريكي ليندسي غراهام في "قائمة الإرهابيين والمتطرفين".

كذلك تم إدراج الناشطة البيئية السابقة إيفغينيا تشيريكوفا (المصنفة كعميل أجنبي في روسيا الاتحادية) في القائمة.

وقد دعا السيناتور غراهام، المعروف بموقفه المناهض لروسيا باستمرار إلى إضافة روسيا إلى القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب.

كما اقترح السيناتور الأمريكي خيارات مختلفة لتشديد العقوبات ضد روسيا.

واتهم غراهام خلال مقابلة على شبكة "سي بي سي" الأمريكية، الأحد الماضي، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالوقوف وراء وفاة نافالني.

وفي مايو 2023، نشر الجانب الأوكراني مقطع فيديو يظهر كيف قال غراهام، في اجتماع مع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، إن مقتل الروس خلال الصراع في أوكرانيا كان "أفضل استثمار" لواشنطن.

وقد وصف المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف هذه الكلمات بأنها "وصمة عار على الولايات المتحدة".

المصدر: تاس