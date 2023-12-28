سيناتور أمريكي يدعو إلى "محو إيران من خارطة العالم"

صرح السيناتور الجمهوري ليندسي غراهام بأن حركة أنصار الله اليمنية "الحوثيين"، تتلقى تمويلا من إيران لذلك يجب "محو الجمهورية الإسلامية من خارطة العالم".

وقال غراهام لشبكة فوكس نيوز: "بدون إيران، لن يكون هناك حوثيون.. الحوثيون مدعومون بالكامل من إيران، وأنا أدعو بالفعل منذ ستة أشهر لضرب إيران.. لديهم حقول نفط، ويمكن رؤية مقر حرسهم الثوري من الفضاء.. امسحوها من خارطة العالم".

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واتهمت الولايات المتحدة في وقت سابق، إيران بالضلوع في هجمات الحوثيين على سفن البحر الأحمر، زاعمة أن طهران تدعمهم بتوفير طائرات مسيّرة وصواريخ ومعلومات استخباراتية تكتيكية.

ونفى المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، تورط إيران في الهجمات التي استهدفت سفنا في البحر الأحمر. مؤكدا أنه "لا أساس للمزاعم الأمريكية التي تهدف من وراء هذه التهم إلى صرف أنظار العالم عن الجرائم الإسرائيلية في غزة".

وقد استهدف الحوثيون مرارا سفنا في الممر الملاحي الحيوي "مرتبطة بإسرائيل"، كما هددوا بتصعيد هجماتهم ضد السفن في البحر الأحمر، مع استمرار عمليات الجيش الإسرائيلي ضد قطاع غزّة.

وكان وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن قد أعلن في وقت سابق إطلاق عملية متعددة الجنسيات لحماية البحر الأحمر وسط هجمات الحوثيين على السفن التجارية المرتبطة بإسرائيل وأطلق على العملية تسمية "حارس الازدهار".

بدورهم هدد "الحوثيون" اليمنيون بمهاجمة السفن التابعة للدول المنضمة إلى التحالف الأمريكي وتم الكشف عن الصواريخ الموجودة في حوزتهم.

المصدر: نوفوستي+RT