بوتين: الضباط الألمان يتوهمون بتهديدهم ضرب جسر القرم

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن تكهنات الضباط الألمان بشأن هجمات محتملة على جسر القرم تهدف إلى تخويف روسيا، لكن ذلك ليس أكثر من وهم.

جاء ذلك وفقا لمقابلة مع الصحفي دميتري كيسيليوف للقناة الروسية الأولى و"نوفوستي"، حيث قال بوتين: "إنهم يتوهمون ويشجعون أنفسهم أولا. ثانيا يحاولون تخويفنا، أما بالنسبة لألمانيا، فهناك مشكلات ذات طبيعة دستورية. فهم يقولون الحقيقة: ماذا لو انتهى الأمر بصواريخ (تاوروس) على هذا الجزء من جسر القرم؟ الذي يعد، وفقا لرأيهم هم، أرضا روسية بكل تأكيد، فإن هذا انتهاك للدستور الألماني".

إقرأ المزيد

وأشار بوتين إلى أن المعارضة الألمانية تتصرف حتى على نحو أكثر عدوانية من ذلك.

وأضاف الرئيس: "سنرى ما الذي سيتفقون عليه، ونحن نراقب ذلك عن كثب".

وكانت رئيسة تحرير RT والمجموعة الإعلامية "روسيا سيغودنيا" مارغريتا سيمونيان قد نشرت، مطلع مارس الجاري، النص الكامل لمحادثة بين ضباط ألمان رفيعي المستوى يناقشون كيف "سيقصفون جسر القرم"، وتحدثوا على وجه الخصوص عن إرسال صواريخ "تاوروس" إلى أوكرانيا وكيفية استخدامها، ولكن بطريقة لا تجعل ألمانيا طرفا في الصراع.

واعترف وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس فعلا بصحة هذا التسجيل. ووفقا له، فإن سبب التسريب كان اتصالا غير محمي لأحد المشاركين في الحديث.

وأشار الكرملين إلى أن تسجيل المحادثة يؤكد التورط المباشر للغرب في الصراع بأوكرانيا، فيما قالت متحدثة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إن الغرب عليه أن يتحمل مسؤولية الأعمال التدميرية التي خطط لها ونفذها إلى حد كبير.

المصدر: نوفوستي