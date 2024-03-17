الانتخابات الرئاسية الروسية.. استمرار التصويت في عدة سفارات وممثليات حول العالم

دخلت الانتخابات الرئاسية الروسية يومها الثالث والأخير حيث يستمر التصويت في روسيا وسفارات البلاد وممثلياتها حول العالم، رغم محاولات الدول غير الصديقة عرقلتها على أراضيها.

وتترقب الانتخابات الرئاسية الروسية تعزيز نسبة المشاركة في التصويت اليوم الأحد 17 مارس 2024 مع استمرار افتتاح مراكز انتخابية في العديد من سفارات روسيا في العالم.

وحتى الساعة 23:10 من مساء أمس السبت بتوقيت موسكو بلغت نسبة التصويت حسب لجنة الانتخابات المركزية 58.74%.

تايلاند

وفي تايلاند شهدت مراكز الانتخاب اصطفاف أرتال المواطنين للتصويت في الانتخابات الرئاسية الروسية وتعمل السفارة الروسية في العاصمة بانكوك بكامل طاقتها.

العاصمة الصينية بكين

اصطف رتل طويل من المواطنين الروس للتصويت بصورة نشطة في العاصمة الصينية بكين في مقر السفارة الروسية هناك. وأشار السفير الروسي إيغور مورغولوف إلى أن النشاط العالي يعكس الفهم لأهمية هذه اللحظة.

طاجيكستان

افتتحت في طاجيكستان 6 مراكز اقتراع في الساعة 08:00 بالتوقيت المحلي (06.00 بتوقيت موسكو) للتصويت في الانتخابات الرئاسية الروسية، منها مركز في مبنى الدائرة القنصلية بالسفارة الروسية.

بالإضافة إلى موقع آخر على أراضي القنصلية العامة الروسية في خوجاند، و4 مراكز للعسكريين في القاعدة العسكرية رقم 201 وأفراد عائلاتهم في دوشانبي وبختار وتم منذ شهر ديسمبر 2023 تم تسجيل 17.5 ألف روسي في السفارة الروسية في طاجيكستان.

أوزبكستان

افتتح مركزان على أراضي الجمهورية في السفارة في طشقند، وفي فندق زيلول باكست في سمرقند.

أرمينيا

يجري التصويت في 5 مراكز اقتراع، وأكد السفير الروسي في يريفان سيرغي كوبيركين أن "من بواعث السرور إقبال المواطنين الروس الكبير على التصويت منذ الصباح الباكر في أرمينيا".

وظهر في فيديو عن سير الانتخابات في أرمينيا طابور طويل من الناخبين الروس أمام أحد مراكز الاقتراع.

يشار إلى أن عددا كبيرا من مواطني أرمينيا يحملون الجنسية الروسية، كما يتزامن التصويت مع بدء توافد السياح الروس على أرمينيا.

الهند

افتتحت مراكز الاقتراع اليوم الأحد في العاصمة الهندية نيودلهي وفي 4 مدن هندية أخرى.

وفتحت مراكز التصويت في مقر البعثة التجارية الروسية في نيودلهي، والقنصلية العامة الروسية في مومباي، ومكتب القنصل الفخري الروسي في مدينة باناجي في غوان، والقنصلية العامة الروسية في كالكتا، والمركز الروسي للعلوم والثقافة في تشيناي.

وسيجري التصويت في الهند من الساعة 08.00 إلى الساعة 20.00 بالتوقيت المحلي (5:30 – 17:30 بتوقيت موسكو).

طوكيو - اليابان

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اصطف المواطنون الروس للإدلاء بأصواتهم أمام مركز الاقتراع في السفارة الروسية في اليابان.

ووقف أكثر من 70 شخصا أمام مدخل البعثة الدبلوماسية الروسية، بينما ينتظر 15 غيرهم أمام مركز الاقتراع رقم 8367.

كوريا الجنوبية - سيئول

افتتحت اليوم الأحد مراكز الاقتراع في السفارة الروسية في سيئول وفي القنصلية العامة في بوسان من الساعة 08:00 إلى الساعة 20:00 (2:00 – 14:00 بتوقيت موسكو).

قرغيزستان

افتتحت 4 مراكز اقتراع وذكر المكتب الصحفي للسفارة الروسية في بيشكيك اليوم الأحد: "فتحت جميع مراكز الاقتراع أبوابها في تمام الساعة 8:00 (5:00 بتوقيت موسكو) وستستقبل الناخبين حتى الساعة 20:00 (17:00 بتوقيت موسكو).

تايلاند

افتتحت مراكز الاقتراع في بانكوك وجزيرة فوكيت السياحية عند الساعة 08.00 (04.00 بتوقيت موسكو).

تركمانستان

بدأ التصويت اليوم الأحد في الساعة 8:00 (6.00 بتوقيت موسكو) في 5 مدن.

وافتتحت مراكز الاقتراع في قسم التعليم والعلوم والثقافة للبعثة الدبلوماسية في العاصمة عشق آباد، وفي المركز الثقافي لولاية ليباب بمدينة تركمان آباد في مبنى مكتب العمدة في مدينة ماري، وفي مبنى دار البلدية في مدينة داشوغوز والقنصلية الروسية في مدينة تركمانباشي.

يشار إلى أن لجنة الانتخابات الروسية اعتذرت للناخبين الروس حول العالم على عدم إتاحة التصويت عن بعد لهم عبر بوابة الحكومة الإلكترونية لضرورات أمنية.

وأعلنت اللجنة تعرض نظام التصويت الإلكتروني الروسي لهجمات سيبرانية شرسة من أوكرانيا وأمريكا الشمالية وأوروبا، مشيرة إلى فشل جميع محاولات الدول غير الصديقة التأثير على سير الانتخابات.

المصدر: RT