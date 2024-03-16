موسكو: واشنطن جهّزت حزمة أخبار كاذبة عشية الانتخابات الروسية

كشفت متحدثة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن واشنطن أعدت حزمة من المعلومات المضللة لنشرها عشية وأثناء الانتخابات الرئاسية الروسية، في محاولة للتأثير على سير الانتخابات.

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وقالت: "أعدت الولايات المتحدة الكثير من المعلومات المضللة المختلفة لنشرها عشية وأثناء الانتخابات. ومن وجهة نظر محتواها السياسي والمعلومات المزيفة حول المرشحين والأحزاب السياسية والشخصيات فإنهم عملوا كثيرا من أجل تخويف الناس حرفيا".

وأشارت إلى أن واشنطن تستخدم القراصنة الإلكترونيين للتأثير على سير التصويت في الانتخابات الرئاسية الروسية.

وفي وقت سابق أعلن سفير المهام الخاصة لدى وزارة الخارجية الروسية غينادي أسكالدوفيتش أن التصويت الإلكتروني في الانتخابات الرئاسية الروسية ليس متاحا من الخارج بسبب تهديدات الأمن السيبراني.

وانطلقت الانتخابات الرئاسية في روسيا يوم أمس وستستمر حتى الـ17 من مارس الجاري.

ويتنافس فيها 4 مرشحين هم الرئيس فلاديمير بوتين مرشحا مستقلا، ومرشح "الحزب الليبرالي الديمقراطي الروسي" ليونيد سلوتسكي، ومرشح "الحزب الشيوعي الروسي" نيكولاي خاريتونوف، ومرشح "حزب الناس الجدد" فلاديسلاف دافانكوف.

المصدر: نوفوستي