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بالصور.. الروس يدلون بأصواتهم في سفاراتهم بالدول العربية (صور)

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بالصور.. الروس يدلون بأصواتهم في سفاراتهم بالدول العربية (صور)
مواطنة روسية مقيمة في العراق تصوت في الانتخابات الرئاسية الروسية 2024 - السفارة الروسية
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يستمر تصويت المواطنين الروس في الانتخابات الرئاسية الروسية في مراكز الاقتراع في السفارات الروسية بالعراق وقطر والكويت وليبيا وغيرها.

وأظهرت لقطات مصورة توافد الناخبين الروس إلى مراكز الاقتراع ومنهم من كان مع عائلته وأولاده.

بالصور.. الروس يدلون بأصواتهم في سفاراتهم بالدول العربية (صور)الروس يصوتون في الانتخابات الرئاسية الروسية 2024 - السفارة الروسية في بغداد

وأدلى 232 من المواطنين الروس العاملين أو المقيمين بشكل دائم في الكويت، بأصواتهم الانتخابية وعبروا عن إرادتهم.

وسادت أجواء هادئة وإيجابية وودية في مركز الاقتراع بالكويت وغيره من المراكز. وجاء الكثيرون مع عائلاتهم بأكملها، وكان وجود الأطفال أمرا ملحوظا.

بالصور.. الروس يدلون بأصواتهم في سفاراتهم بالدول العربية (صور)الروس يدلون بأصولتهم في سفارة بلادهم بالعاصمة القطرية الدوحة

وأعلنت السفارة الروسية في العاصمة القطرية الانتهاء من التصويت في مركز الاقتراع رقم 8156 بالدوحة، وشكرت كل من شاركوا في التصويت.

بالصور.. الروس يدلون بأصواتهم في سفاراتهم بالدول العربية (صور)الروس في الكويت يحضرون مع عائلاتهم وأطفالهم للمشاركة في التصويت للانتخابات الرئاسية الروسية

يشار إلى أن وزارة الخارجية الروسية ذكرت في وقت سابق أن عملية التصويت في الخارج ستستمر حتى الساعة الثامنة بتوقيت موسكو من مساء اليوم السبت 16 مارس.

بالصور.. الروس يدلون بأصواتهم في سفاراتهم بالدول العربية (صور)

المصدر: RT

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الانتخابات الرئاسية الروسية لحظة بلحظة..