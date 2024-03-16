بالصور.. الروس يدلون بأصواتهم في سفاراتهم بالدول العربية (صور)

يستمر تصويت المواطنين الروس في الانتخابات الرئاسية الروسية في مراكز الاقتراع في السفارات الروسية بالعراق وقطر والكويت وليبيا وغيرها.

وأظهرت لقطات مصورة توافد الناخبين الروس إلى مراكز الاقتراع ومنهم من كان مع عائلته وأولاده.

وأدلى 232 من المواطنين الروس العاملين أو المقيمين بشكل دائم في الكويت، بأصواتهم الانتخابية وعبروا عن إرادتهم.

وسادت أجواء هادئة وإيجابية وودية في مركز الاقتراع بالكويت وغيره من المراكز. وجاء الكثيرون مع عائلاتهم بأكملها، وكان وجود الأطفال أمرا ملحوظا.

وأعلنت السفارة الروسية في العاصمة القطرية الانتهاء من التصويت في مركز الاقتراع رقم 8156 بالدوحة، وشكرت كل من شاركوا في التصويت.

يشار إلى أن وزارة الخارجية الروسية ذكرت في وقت سابق أن عملية التصويت في الخارج ستستمر حتى الساعة الثامنة بتوقيت موسكو من مساء اليوم السبت 16 مارس.

المصدر: RT