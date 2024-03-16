الانتخابات الروسية لحظة بلحظة.. مراكز الاقتراع تفتح أبوابها أمام الناخبين في اليوم الثاني

تواصل مراكز الاقتراع في الانتخابات الرئاسية الروسية فتح أبوابها تباعا أمام الناخبين حسب التوقيت المحلي في اليوم الثاني من التصويت المستمر حتى يوم غد الـ17 من مارس الجاري.

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وأغلقت مراكز الاقتراع في روسيا أمس أبوابها تباعا حسب فوارق التوقيت التي تصل إلى 9 ساعات بين شرق البلاد وغربها في اليوم الأول من الاقتراع، حيث تجاوزت نسبة التصويت 36%.

وحسب بيانات لجنة الانتخابات المركزية الروسية بلغت نسبة التصويت حتى الساعة 22:00 بتوقيت موسكو 15 مارس اليوم الأول للانتخابات، 36.09%.

ويتنافس في هذه الانتخابات 4 مرشحين هم الرئيس فلاديمير بوتين مرشحا مستقلا، ومرشح "الحزب الليبرالي الديمقراطي الروسي" ليونيد سلوتسكي، ومرشح "الحزب الشيوعي الروسي" نيكولاي خاريتونوف، ومرشح "حزب الناس الجدد" فلاديسلاف دافانكوف.

ويتجاوز عدد الناخبين 112 مليونا في أراضي روسيا ويصل إلى حوالي مليونين في الخارج.

وكان الرئيس بوتين قد دعا في كلمة خاصة للشعب جميع المواطنين إلى التصويت في الانتخابات الرئاسية، مؤكدا أن مصير روسيا لا يحدده أحد سوى مواطنيها.

وأدلى المرشح الرئاسي بوتين مساء أمس الجمعة بصوته في الانتخابات عبر التصويت الإلكتروني.

أعلنت رئيسة لجنة الانتخابات الإقليمية في جمهورية لوغانسك إيلينا كرافتشينكو أن نسبة التصويت حتى الساعة 09:00 من صباح اليوم السبت في الانتخابات الرئاسية الروسية بلغت 37.52%.

09:56 في مقاطعة سخالين، بلغت نسبة التصويت 60%.

09:52 أعلن أليكسي بيسكوف المنسق الفيدرالي لجمعية المراقبة المستقلة عدم تسجيل أي انتهاكات خلال اليوم الأول من الانتخابات يمكن أن تؤثر على سير التصويت ونتائجه.

المصدر: RT