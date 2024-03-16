لجنة الانتخابات الروسية: التصويت في الدول الصديقة مستمر بشكل طبيعي

أعلن بافيل أندرييف عضو لجنة الانتخابات المركزية الروسية أن التصويت في الانتخابات الرئاسية الروسية في الدول الصديقة مستمر بشكل طبيعي ودون أي عوائق تذكر.

وأضاف: "حتى الآن تسير عملية التصويت خارج البلاد بشكل طبيعي حسب المعلومات المتوفرة لدينا من وزارة الخارجية الروسية".

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وقال: "شارك في التصويت المبكر في الخارج أكثر من 62 ألف ناخب في 41 دولة وهي نتيجة لائقة فعلا".

وأشار إلى أنه اعتبارا من 1 مارس 2024 تم إجراء التصويت المبكر في 67 مركز اقتراع أجنبي في 45 دولة.

وعلى مدار ثلاثة أيام - 15 و16 و17 مارس يستمر التصويت في الخارج في 16 مركز اقتراع في ثلاث دول هي قبرص وتايلاند وأوسيتيا الجنوبية.

ودخلت الانتخابات الرئاسية الروسية التي ستستمر حتى يوم غد الـ17 من مارس الجاري يومها الثاني، وفتحت مراكز الاقتراع أبوابها أمام الناخبين لاختيار رئيس للبلاد بين أربعة مرشحين.

ويتنافس في هذه الانتخابات 4 مرشحين هم الرئيس فلاديمير بوتين مرشحا مستقلا، ومرشح "الحزب الليبرالي الديمقراطي الروسي" ليونيد سلوتسكي، ومرشح "الحزب الشيوعي الروسي" نيكولاي خاريتونوف، ومرشح "حزب الناس الجدد" فلاديسلاف دافانكوف.

المصدر: تاس